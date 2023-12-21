Возбуждено дело против водителя «Пежо» из-за ДТП с погибшим ребенком на «Северном обходе»

В отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Напомним, в среду, 20 декабря, около 18:10 на Северном обходе в Гурьевском районе водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение справа. В салоне автомобиля на заднем сиденье находилась 23-летняя пассажирка, которая держала на руках ребенка 2022 года рождения. Малыш скончался на месте ДТП от полученных травм, его мать госпитализирована.

В отношении 24-летнего водителя автомобиля «Пежо» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.