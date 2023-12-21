Суд вынес приговор жителю Немана, расстрелявшему двух мужчин

Суд вынес приговор жителю Немана, расстрелявшему двух мужчин
Фото пресс-службы областного суда
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Житель Немана, расстрелявший двух мужчин, один из которых скончался, приговорен к длительному сроку. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что ночью 19 июля 2022 года в п. Новоколхозное Неманского района у одного из магазинов между 46-летним подсудимым и двумя местными жителями произошел конфликт, после чего мужчина решил их убить.

Злоумышленник с огнестрельным оружием, разрешения на хранение и ношение которого у него не было, пришел к жилищу одного из оппонентов и произвел не менее трех выстрелов в хозяина дома и не менее четырех выстрелов в его знакомого. От полученных ранений второй пострадавший скончался на месте происшествия, а первому удалось скрыться за строением, благодаря чему он остался жив. В судебном заседании подсудимый К. не отрицал, что стрелял в друга хозяина дома, однако утверждал, что лишить жизни его не хотел, а также не желал причинить ранения второму потерпевшему.

Судом действия нападавшего квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст.30 , п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Смягчающим обстоятельством послужило двоих малолетних детей и признание вины по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Приговором Неманского городского суда по совокупности преступлений мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 руб. Приговор не вступил в законную силу.

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