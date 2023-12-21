В Неманском районе столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали 9 человек (видео)

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В Неманском районе в четверг утром произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали 9 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась около 7 часов 30 минут на автодороге Советск — Гусев. По предварительным данным, водитель «Ауди» во время движения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом. В результате аварии водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии были госпитализированы. 7 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения в виде ушибов.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле Неманской городской прокуратуры.


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