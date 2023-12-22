ГИБДД: число пострадавших в ДТП с «Ауди» и маршруткой в Неманском районе увеличилось (видео)

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Число пострадавших в ДТП с легковушкой и маршруткой, случившемся в четверг, 21 декабря, в Неманском районе, выросло до 12 человек. Об этом сообщила в пятницу, 22 декабря, региональная ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, в четверг утром 20-летний водитель «Ауди», двигаясь по от п. Ульяново в сторону п. Лунино, на правостороннем закруглении автодороги «Советск-Гусев» не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом «Ивеко». В результате ДТП пострадало 12 человек. Водитель и 40-летний пассажир автомобиля «Ауди» и пассажиры автобуса 1972, 1970, 1972 г.р. госпитализированы. Ещё 7 пассажиров автобуса 1976, 1959, 1980, 1959, 1980, 1983 г.р. получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.

Напомним, ранее сообщалось о девяти пострадавших, из которых госпитализировали только двоих.


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