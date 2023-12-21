В Калининграде привлекли к ответственности женщину за нападение на одноклассника дочери

Калининградские полицейские привлекли к ответственности женщину, нанесшую побои однокласснику своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.



Согласно оперативной информации, женщина встретила мальчика у учебного заведения и решила обсудить с ним возникшую в школе конфликтную ситуацию, о которой ранее узнала от своей дочери. Во время выяснения отношений 33-летняя женщина схватила ребенка за ухо, а потом нанесла несколько ударов коленом в живот.

После этого мама школьника, 46-летняя местная женщина, обратилась ОМВД России по Ленинградскому району. Проверка была проведена инспекторами по делам несовершеннолетних, которые опросили свидетелей случившегося и зафиксировали следы побоев на теле ребенка.

На напавшую на ребенка женщину завели уголовное дело за побои. Маме школьницы грозит наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных или принудительных работ, ареста на срок до полугода или лишения свободы на срок до двух лет.