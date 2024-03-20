Передано в суд дело калининградки, ударившей коленом в живот одноклассника дочери

В Калининграде завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней местной жительницы, избившей 10-летнего ребенка. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в ноябре 2023 года обвиняемая на территории школы схватила за ухо 10-летнего мальчика, стала его отчитывать, а затем ударила коленом в живот. Полицейские зафиксировали следы телесных повреждений на теле школьника. Свои действия женщина объяснила тем, что ее дочь пожаловалась на поведение данного мальчика.

В настоящее время уголовное дело с подписанным прокурором обвинительным актом направлено в Ленинградский районный суд г для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.