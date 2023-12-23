В ДТП под Гусевом пострадали трое детей

Около 17:30 в субботу, 23 декабря, в Гусевском районе произошло ДТП, в котором пострадали трое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.



По данным ведомства, в поселке Фурманово 23-летний водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено». В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Рено» в возрасте 5, 8 и 13 лет. Детей направили в детскую областную больницу.

Как отметили в ГИБДД, водитель «Опеля» пытался избежать столкновения с машиной, выехавшей на его полосу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. «Организовано безопасное движение транспорта, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — добавили в ведомстве.