Часть Пионерского осталась без света. Энергетики ищут место повреждения линии (дополнено)

Часть Пионерского осталась без света. Энергетики ищут место повреждения линии (дополнено)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В Пионерском из-за обрыва линии электропередачи без света остается несколько улиц. О том, что без света оказались МФЦ на улице Комсомольской и супермаркет «Спар» на улице Садовой, «Новому Калининграду сообщили очевидцы.

Вскоре в компании «Россети Янтарь» редакции подтвердили, что устранением уже занимаются ее специалисты.

«Энергетики восстанавливают электроснабжение нескольких улиц Пионерского после отключения воздушной линии 15 кВ, — рассказали в пресс-службе. — Специалисты выехали для поиска места повреждения и восстановительных работ сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении. Для потребителей работает круглосуточная бесплатная „горячая линия“ 8-800-220-0-220».

Согласно информации регионального управления МЧС, которое ссылается на данные синоптиков, в регионе 25 декабря прогнозируется скорость ветра до 28 метров в секунду.

Дополнено:
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Пионерском в 15:50. По данным пресс-службы компании «Россети Янтарь», на данный момент все потребители получают электроэнергию в полном объеме. В администрации города-курорта уточнили, что без света были улицы: Парковая, Донская, Комсомольская, Железнодорожная, Калининградское шоссе, Гвардейская, Садовая, Советская, Шаманова, Рензаева, Пионерская, Вокзальная, Гептнера и Стрелецкого.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter