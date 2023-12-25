Часть Пионерского осталась без света. Энергетики ищут место повреждения линии (дополнено)

В Пионерском из-за обрыва линии электропередачи без света остается несколько улиц. О том, что без света оказались МФЦ на улице Комсомольской и супермаркет «Спар» на улице Садовой, «Новому Калининграду сообщили очевидцы.
Вскоре в компании «Россети Янтарь» редакции подтвердили, что устранением уже занимаются ее специалисты.
«Энергетики восстанавливают электроснабжение нескольких улиц Пионерского после отключения воздушной линии 15 кВ, — рассказали в пресс-службе. — Специалисты выехали для поиска места повреждения и восстановительных работ сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении. Для потребителей работает круглосуточная бесплатная „горячая линия“
Согласно информации регионального управления МЧС, которое ссылается на данные синоптиков, в регионе 25 декабря прогнозируется скорость ветра до 28 метров в секунду.
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Пионерском в 15:50. По данным пресс-службы компании «Россети Янтарь», на данный момент все потребители получают электроэнергию в полном объеме. В администрации города-курорта уточнили, что без света были улицы: Парковая, Донская, Комсомольская, Железнодорожная, Калининградское шоссе, Гвардейская, Садовая, Советская, Шаманова, Рензаева, Пионерская, Вокзальная, Гептнера и Стрелецкого.