В ночь на понедельник в регионе прогнозируют усиление ветра до 28 м/с

В Калининградской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



В ночь на понедельник, 25 декабря, синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра до 28 м/с.

В МЧС предупреждают, что в такую погоду нельзя приближаться к стройкам, рекламным баннерам, дорожным знакам и деревьям, также опасно парковать рядом с этими объектами машины. При сильных порывах ветра желательно спрятаться в помещении или подземном переходе.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение.