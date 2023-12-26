На Северном обходе столкнулись восемь автомобилей

На Северном обходе столкнулись восемь автомобилей
Фото из Telegram-канала областного УМВД
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Вечером во вторник, 26 декабря, на Северном обходе Калининграда столкнулись восемь автомобилей. ДТП произошло около 18:10, сообщается в Telegram-канале областного УМВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ока» не справился с управлением и столкнулся с «Ниссаном». Одновременно двигавшийся позади «Рено» столкнулся с «Фольксвагеном», который от удара отбросило на «Оку».

«Далее автомобиль „Хендай Солярис“ допустил столкновение с другим „Хендаем“, который в результате столкнулся со „Шкодой“ и с „Дэу“, отлетевшим в „Хендай Солярис“», — рассказали в полиции.

В результате ДТП никто из людей серьезно не пострадал. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. «Полицейскими будут изучены записи с камер наблюдения и видеорегистраторов», — отметили в ведомстве.

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