На ПСЗ «Янтарь» произошел пожар, эвакуировано 37 человек

В одном из зданий Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» во вторник произошел пожар, в ходе которого эвакуировали 37 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.



Как отмечается, в здании производственного корпуса № 168 АО ПСЗ «Янтарь» горел ацетиленовый баллон. Эвакуировано 37 работников предприятия, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 37 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.