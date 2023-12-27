На ПСЗ «Янтарь» произошел пожар, эвакуировано 37 человек

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В одном из зданий Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» во вторник произошел пожар, в ходе которого эвакуировали 37 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как отмечается, в здании производственного корпуса № 168 АО ПСЗ «Янтарь» горел ацетиленовый баллон. Эвакуировано 37 работников предприятия, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 37 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Завод «Янтарь» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации — российского государственного концерна, который является одним из основных поставщиков военной техники.

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