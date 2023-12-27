Таможня: калининградский дальнобойщик пытался ввезти из Литвы «экстази»

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На таможенном посту Чернышевское задержали дальнобойщика, который пытался провезти в регион из Литвы наркотики. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

У водителя, прибывшего с грузом в Калининградскую область из Литовской Республики, изъяли десять таблеток «экстази». Дальнобойщик, постоянно проживающий на территории региона, приобрел наркотик у знакомого гражданина Литвы и смог вывезти из республики. Однако во время прохождения пограничного и таможенного контроля на российской территории наркотики были обнаружены и изъяты.

Как показало исследование, таблетки содержат наркотическое средство МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа – диметил-фенил-этиламин),  общей массой  2,9 грамма. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

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