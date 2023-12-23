В Калининграде снова затопило дорогу в микрорайон Прегольский (видео)

Продолжение: Власти пустили высокопольные автобусы по затопленной дороге в Прегольский
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В Калининграде затопило дорогу, ведущую в микрорайон Прегольский. Об этом сообщают автомобилисты. Дорогу, связывающую Прегольский с проспектом Победы, регулярно подтапливает в период выпадения обильных осадков. По словам местных жителей, проезжая часть оказывается под водой несколько раз в год.

«Каждый раз одно и то же, топит один-единственный участок дороги, протяженностью метров 150-200. Письма, обращения, просьбы никак не тревожат правительство, администрация говорит, что денег нет, и приводит какую-то космического масштаба сумму для ремонта дороги», — рассказала «Новому Калининграду» местная жительница.

В феврале 2022 года дорога в микрорайон была сильно затоплена в двух местах. Тогда власти запускали в Прегольский бесплатные автобусы.

Как сообщал «Новый Калининград» накануне, в Зеленоградском округе из-за выхода из берегов реки Алейки затопило несколько поселков. По словам местных жителей, в воде находятся в том числе дома в садовых товариществах.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили, что в регионе вероятны «серьезные подтопления» с учетом наблюдаемого переувлажнения почвы в последнюю неделю и прогнозируемых обильных осадков в ближайшие дни.

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