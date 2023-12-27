В поселке Васильково горит склад с автомобильными покрышками (фото)

В поселке Васильково произошел пожар на складе автомобильных покрышек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Сегодня около 11:40 в полицию поступило сообщение о возгорании склада с автомобильными покрышками, расположенного по ул. Шатурской в пос. Васильково Гурьевского района. По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 кв.м. Информации о пострадавших на данный момент не поступало», — уточнили в полиции.

В настоящее время территория оцеплена. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд техники к месту возгорания. Причины пожара устанавливаются.