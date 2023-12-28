В Неманском районе ветром сдуло с трассы автомобиль, водитель госпитализирован (фото)

В Неманском районе ветром сдуло с трассы автомобиль, водитель госпитализирован (фото)
Фото пресс-службы ГИБДД области
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В Неманском районе из-за сильного ветра произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в среду, 27 декабря, в 10 часов 20 мин. На 23 км автодороги «Советск-Гусев» Неманского района 51-летний водитель «Лады» выбрал небезопасный скоростной режим движения и в результате резкого порыва ветра не справился с управлением, совершив наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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