В Минобороны РФ заявили о нейтрализации 32 беспилотников в ночь на субботу

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В ночь на субботу, 30 декабря, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление Минобороны РФ. Информации о пострадавших и разрушениях в ведомстве не привели.

Как отмечает издание, губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью сообщал об уничтожении шести БПЛА над Брянском и Брянским районом. По данным властей, никто не пострадал, разрушений нет. Накануне, 29 декабря, над регионом сбили четыре аппарата.

Над Белгородской областью ближе к ночи были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один человек погиб, четверо пострадали, повреждена система водообеспечения в Белгороде.

Накануне Минобороны РФ сообщило о 50 групповых и одном массированном ударе по военным объектам на Украине с 23 по 29 декабря.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter