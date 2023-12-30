В Минобороны РФ заявили о нейтрализации 32 беспилотников в ночь на субботу

В ночь на субботу, 30 декабря, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление Минобороны РФ. Информации о пострадавших и разрушениях в ведомстве не привели.



Как отмечает издание, губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью сообщал об уничтожении шести БПЛА над Брянском и Брянским районом. По данным властей, никто не пострадал, разрушений нет. Накануне, 29 декабря, над регионом сбили четыре аппарата.

Над Белгородской областью ближе к ночи были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один человек погиб, четверо пострадали, повреждена система водообеспечения в Белгороде.