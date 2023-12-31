В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в результате обстрела Белгорода

В результате массированного обстрела Белгорода 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка. Пострадали 107 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В стационарные учреждения Белгородской области госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей в состоянии различной степени тяжести. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе шесть детей, пострадавших в Белгороде, эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек.

В ведомстве отметили, что оказание медпомощи пострадавшим в Белгороде в результате обстрела ВСУ находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.