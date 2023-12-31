В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в результате обстрела Белгорода

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В результате массированного обстрела Белгорода 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка. Пострадали 107 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В стационарные учреждения Белгородской области госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей в состоянии различной степени тяжести. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе шесть детей, пострадавших в Белгороде, эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек.

В ведомстве отметили, что оказание медпомощи пострадавшим в Белгороде в результате обстрела ВСУ находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter