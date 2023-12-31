Число жертв массированного обстрела Белгорода со стороны Украины вновь возросло (дополнено)

Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось. По последним данным, погибло 22 человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в медучреждениях остается 109 раненых, из них 25 тяжелораненых готовят к транспортировке в федеральные клиники.

Напомним, в субботу, 30 декабря, Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В числе погибших оказалось трое детей.

Дополнено: чуть позже губернатор Белгородской области сообщил о смерти еще двух пострадавших в результате обстрела. Таким образом, число погибших выросло до 24 человек.