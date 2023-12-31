Число жертв массированного обстрела Белгорода со стороны Украины вновь возросло (дополнено)

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось. По последним данным, погибло 22 человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в медучреждениях остается 109 раненых, из них 25 тяжелораненых готовят к транспортировке в федеральные клиники.

Напомним, в субботу, 30 декабря, Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В числе погибших оказалось трое детей.

Дополнено: чуть позже губернатор Белгородской области сообщил о смерти еще двух пострадавших в результате обстрела. Таким образом, число погибших выросло до 24 человек. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter