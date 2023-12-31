В районе Васильково в ДТП пострадали 5 человек, включая ребенка (фото)

Под Калининградом произошло ДТП с участием «Ауди» и автомобиля «Яндекс. Такси». Пострадали 5 человек, в том числе 6-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«По указанному адресу оперативно прибыли пожарные и спасатели МЧС России, отключили аккумуляторы у поврежденных автомобилей, оказали первую помощь одному из водителей и оградили место ДТП, а также передали пострадавших медикам. В ликвидации последствий аварии были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники», — рассказали в МЧС.

Подробности ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.