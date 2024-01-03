В Калининграде на нескольких улицах отключен свет из-за аварии, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе компании «Россети-Янтарь».

«Энергетики восстанавливают электроснабжение на улицах Сусанина, Черноморской, Писателей, Горького и Владимирской в Калининграде после отключения кабельной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам. Параллельно организуются резервные схемы электроснабжения. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — пояснили представители компании энергоснабжения.

Для потребителей работает бесплатная круглосуточная горячая линия 8-800-220-0-220.