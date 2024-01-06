В Полесском районе ледоход снес понтонный мост, отрезаны два поселка (фото)

В Полесском МО из-за обрыва тросов понтонного моста от остальной территории региона оказались отрезаны поселки Матросово и Малая Матросовка. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, мост на реке Немонин был единственным способом добраться до поселков, в которых проживает 159 человек.

Отмечается, что из-за становления льда вести восстановительные работы сейчас невозможно. «В поселках организованы круглосуточные дежурства пожарных расчетов, оснащенных мотопомпами в целях обеспечения пожарной безопасности. <...> Чтобы переправить огнеборцев с пожарно-техническим вооружением через реку, сотрудникам МЧС России на плавсредствах пришлось буквально сражаться с потоком льда, ломая его подручными средствами», — говорится в сообщении ведомства.