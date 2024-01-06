В Полесском районе ледоход снес понтонный мост, отрезаны два поселка (фото)

Отмечается, что из-за становления льда вести восстановительные работы сейчас невозможно. «В поселках организованы круглосуточные дежурства пожарных расчетов, оснащенных мотопомпами в целях обеспечения пожарной безопасности. <...> Чтобы переправить огнеборцев с пожарно-техническим вооружением через реку, сотрудникам МЧС России на плавсредствах пришлось буквально сражаться с потоком льда, ломая его подручными средствами», — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, председатель СПК «Рыболовецкий колхоз «имени Матросова» София Корчик через соцсети сообщила, что мост через Немонин в посёлке Головкино развели из-за сильного ледохода.
Фото регионального управления МЧС