Жителей отрезанных ледоходом полесских поселков переправляют «на землю» катером (видео)

Продолжение: Власти обещают «детально обследовать» сорванный льдом понтонный мост в Матросовку
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Для жителей полесских поселков Матросово и Малая Матросовка налажена временная переправа с помощью катера на воздушной подушке. Об этом в субботу, 6 января, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сегодня с 09:00 силами МЧС России переправа местных жителей и туристов осуществляется на катере на воздушной подушке „Арго“. К 12:00 спасатели успели переправить через Немонин 15 человек», — говорится в сообщении.

На месте сейчас находится группировка Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 27 человек и 9 единиц техники.

Накануне из-за сильного ледохода оборвался трос понтонного моста через Немонин, соединяющего поселки с остальной территорией региона. Другой дороги в Матросово и Малую Матросовку нет.


Фото, видео пресс-службы регионального управления МЧС

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