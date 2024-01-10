ФСБ задержала двух посредников с крупной взяткой за землю под гостиницу в Янтарном (видео)

Двое жителей Калининграда попали под уголовное дело по подозрению в посредничестве при взятке. Они должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного, сообщает в среду, 10 января, пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов областного управления ФСБ. Один из фигурантов — 33-летний мужчина — был задержан 28 декабря минувшего года, когда в рамках оперативного эксперимента ему передали 10 млн рублей. Это часть требуемой суммы в 30 млн рублей, за которую посредники обещали посодействовать в выделении двух участков земли в Янтарном под строительство гостиничного комплекса. Обвиняемые действовали в интересах «неустановленных должностных лиц администрации муниципального образования „Янтарный городской округ“», говорится в сообщении СК.

В рамках уголовного дела задержан еще один посредник — 62-летний мужчина. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 февраля 2024 года. 33-летнему мужчине, признавшему вину в полном объеме, следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

«Новый Калининград» обратился за комментарием в администрацию Янтарного округа, пока он не получен.