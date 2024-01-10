Источник: по делу о посредничестве при взятке в Янтарном задержан экс-президент «Балтики» Чепель

Одним из задержанных в рамках уголовного дела о посредничестве при крупной взятке за землю в Янтарном стал бывший президент футбольного клуба «Балтика» и экс-глава Калининградской областной федерации футбола Дмитрий Чепель. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник в правоохранительных органах.



Согласно опубликованному в среду, 10 января, сообщению регионального управления СК, в Калининграде задержаны двое мужчин 62 и 33 лет, которых обвиняют в посредничестве при крупной взятке. Всего они просили 30 млн рублей — за эти деньги обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса в Янтарном.

Дмитрий Чепель покинул «Балтику» в 2004 году, это было связано с обвинениями в организации договорного матча. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заключения четырех неликвидных трансфертных контрактов: следователи считали, что тем самым был причинен имущественный ущерб; вскоре дело закрыли за недостатком доказательств. После ухода из клуба Чепель возглавлял Калининградскую областную федерацию футбола, которую покинул тоже со скандалом после протестов болельщиков.