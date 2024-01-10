Источник: по делу о посредничестве при взятке в Янтарном задержан экс-президент «Балтики» Чепель

Источник: по делу о посредничестве при взятке в Янтарном задержан экс-президент «Балтики» Чепель
Фото очевидца, архив 2017 года
Продолжение: Администрация Янтарного опровергла причастность чиновников к распределению земель под отели
Все новости по теме: Коррупция

Одним из задержанных в рамках уголовного дела о посредничестве при крупной взятке за землю в Янтарном стал бывший президент футбольного клуба «Балтика» и экс-глава Калининградской областной федерации футбола Дмитрий Чепель. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно опубликованному в среду, 10 января, сообщению регионального управления СК, в Калининграде задержаны двое мужчин 62 и 33 лет, которых обвиняют в посредничестве при крупной взятке. Всего они просили 30 млн рублей — за эти деньги обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса в Янтарном.

Дмитрий Чепель покинул «Балтику» в 2004 году, это было связано с обвинениями в организации договорного матча. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заключения четырех неликвидных трансфертных контрактов: следователи считали, что тем самым был причинен имущественный ущерб; вскоре дело закрыли за недостатком доказательств. После ухода из клуба Чепель возглавлял Калининградскую областную федерацию футбола, которую покинул тоже со скандалом после протестов болельщиков.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter