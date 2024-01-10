Администрация Янтарного опровергла причастность чиновников к распределению земель под отели

Аукционы на право аренды земельных участков под коммерческие объекты капитального строительства в Янтарном проводятся в электронной форме и являются открытыми по составу участников. Поэтому у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении земли под гостиницу за взятку в 30 миллионов рублей. Об этом говорится в ответе администрации Янтарного на официальный запрос «Нового Калининграда».



«Администрация Янтарного городского округа осуществляет проведение аукционов по земельным участкам на электронной торговой площадке „РТС-тендер“ с 2022 года. Электронные аукционы проводятся оператором электронной площадки самостоятельно, без участия сотрудников администрации, — говорится в сообщении. — Таким образом, указанные в публикации граждане не имели возможности поспособствовать выделению земельных участков через сотрудников администрации муниципального образования».

При этом местные власти уточнили, что договор аренды земельного участка может быть заключен без проведения торгов только в ряде случаев, определенным законодательством. «Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц, к таким случаям не относятся», — сообщили в администрации.