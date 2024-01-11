Из-за сообщения о минировании в Калининграде эвакуировали учащихся частной школы

В Калининграде эвакуировали учащихся частной школы «Дирижабль» на ул. Верхние Поля, 12 из-за сообщения о минировании здания. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.



На электронную почту учебного учреждения поступила информация о бомбе, заложенной в здании, после чего администрация приняла решение о срочной эвакуации учащихся. На текущий момент в школе проводят проверку.

«Пока подозрительных предметов не было обнаружено», — уточнили в пресс-службе областного правительства.