Под Озерском полицейские устроили погоню со стрельбой (видео)

В Озерском районе полицейские применили табельное оружие для остановки автомобиля. Инцидент произошел 5 января около 23:30, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

На участке дороги «Ушаково-Гаврилово» экипаж ДПС подал сигнал об остановке водителю «Опеля» для проверки документов, но он проигнорировал требования и попытался скрыться, увеличив скорость. «В ходе погони сотрудник ДПС произвел несколько выстрелов из табельного оружия сначала в воздух, а затем по задним колесам автомобиля. После прицельного попадания в колесо скорость движения иномарки снизилась, и она остановилась. Водитель вел себя агрессивно, отказываясь предоставлять документы», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Медосвидетельствование показало, что управлявший «Опелем» 40-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, утверждают в полиции. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 3 ст.12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля) и др. Мужчину поместили в спецприемник на десять суток.