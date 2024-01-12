Под Озерском полицейские устроили погоню со стрельбой (видео)

В Озерском районе полицейские применили табельное оружие для остановки автомобиля. Инцидент произошел 5 января около 23:30, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

На участке дороги «Ушаково-Гаврилово» экипаж ДПС подал сигнал об остановке водителю «Опеля» для проверки документов, но он проигнорировал требования и попытался скрыться, увеличив скорость. «В ходе погони сотрудник ДПС произвел несколько выстрелов из табельного оружия сначала в воздух, а затем по задним колесам автомобиля. После прицельного попадания в колесо скорость движения иномарки снизилась, и она остановилась. Водитель вел себя агрессивно, отказываясь предоставлять документы», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Медосвидетельствование показало, что управлявший «Опелем» 40-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, утверждают в полиции. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 3 ст.12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля) и др. Мужчину поместили в спецприемник на десять суток.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter