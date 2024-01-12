В Калининграде экс-начальнику отдела полиции грозит срок за взятку в 5,5 млн

Бывший начальник одного из отделов по расследованию организованной преступности в сфере ЖКХ и долевом строительстве следственной части регионального управления МВД обвиняется во взяточничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно УФСБ России по Калининградской области и ОРЧ СБ регионального управления МВД.

По версии следствия, в производстве возглавляемого обвиняемым отдела находилось уголовное дело о хищении свыше 50 млн рублей денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома. Как полагает следствие, обвиняемый через посредников сообщил фигуранту по уголовному делу, что за взятку в размере 5,5 млн рублей его действия будут переквалифицированы на менее тяжкий состав преступления, который впоследствии будет прекращен в связи с истечением срока давности.

В мае 2023 года один из посредников получил часть ранее оговоренной суммы взятки сумме 500 тыс. рублей, которая предназначалась для дальнейшей передачи обвиняемому. Передача денежных средств производилась под контролем регионального управления ФСБ в рамках оперативного эксперимента.

В настоящее время экс-полицейский задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта 2024 года. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении посредников также возбуждены уголовные дела.