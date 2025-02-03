СК: экс-главу отдела УМВД и двух калининградцев будут судить по делу о взятке

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника по расследованию организованной преступности в сфере ЖКХ и долевом строительстве следственной части УМВД, его 38-летней знакомой и 44-летнего индивидуального предпринимателя. Бывший полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Двум другим фигурантам следствием инкриминировано посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). ОБ этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов совместных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ и оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД.

По версии следствия, в производстве отдела, возглавляемого обвиняемым, находилось уголовное дело о хищении мошенническим способом свыше 50 млн рублей участников долевого строительства многоквартирного жилого дома. Обвиняемый через посредников сообщил фигуранту, что за взятку в 5,5 млн рублей действия подозреваемого будут переквалифицированы на менее тяжкий состав преступления и впоследствии дело будет прекращено в связи с истечением срока давности. В мае 2023 года один из посредников получил часть взятки в размере 500 тыс. рублей для дальнейшей передачи обвиняемому, которая производилась уже под контролем регионального управления ФСБ в рамках оперативного эксперимента.

На стадии предварительного следствия бывший полицейский помещен в следственный изолятор. В целях обеспечения исполнения приговора суда в части штрафа или возможной конфискации имущества его на легковой автомобиль, земельный участок и погрузчик-манипулятор следствием наложен арест. По уголовному делу собран убедительный объем доказательств, в полном объеме изобличающий всех трех фигурантов. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.