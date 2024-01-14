В Москве умер поэт Лев Рубинштейн

В воскресенье, 14 января, в Москве на 77 году жизни скончался поэт Лев Рубинштейн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дочь публициста.



В понедельник, 8 января, Рубинштейна сбила машина на пешеходном переходе, после чего его с многочисленными травмами госпитализировали в НИИ Склифосовского, где ему провели операцию и погрузили в медикаментозный сон.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Был выпускником филологического факультета заочного педагогического института (ныне МГГУ имени Шолохова). Первые публикации поэта появились в западных странах в 1970-х годах. Лев Рубинштейн считается одним из основоположников московского концептуализма.