Из 40-й гимназии эвакуировали 1600 человек из-за возгорания (видео)





В понедельник, 15 января, в калининградской гимназии №40 произошло возгорание с задымлением. Учащихся пришлось оперативно эвакуировать. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 09:40 поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в гимназии №40 на ул. Ю. Маточкина, д.4. Установлено, что произошло возгорание мусорной корзины в туалете на 2 этаже, ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России. Проведена эвакуация 1600 чел. Пострадавших нет. Проводятся мероприятия по дымоудалению», — рассказали в МЧС.

В свою очередь источник в гимназии уточнил, что из помещения, где произошло возгорание, валит густой дым.