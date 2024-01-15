В ДТП с рейсовым автобусом в Полесском районе погибла девушка

Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области

На автодороге «Гвардейск-Неман-граница с Литовской республикой» в районе посёлка Дальнее в понедельник, 15 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.



«Девушка 2004 г.р., управлявшая иномаркой, скончалась на месте от полученных травм. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 34 пассажира, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.