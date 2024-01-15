Прокуратура назвала предварительную причину смертельного ДТП в Полесском районе

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Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в понедельник днем на автомобильной дороге «Гвардейск – Неман – граница с Литовской Республикой» вблизи п. Дальнее 19-летняя водитель легкового автомобиля «Киа» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Советск – Калининград». В результате ДТП девушка погибла на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

Прокуратура Полесского района контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты доследственной проверки по данному факту.

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Фото пресс-службы областной прокуратуры

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