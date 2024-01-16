В Калининградской области за сутки произошло не менее 71 ДТП (фото) (видео)

В Калининградской области за минувшие сутки произошло не менее 71 автомобильной аварии. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.



«В регионе за сутки сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 71 ДТП, из них три с пострадавшими, остальные без», — уточнили в пресс-службе ведомства.

За утро в официальном телеграм-канале регионального управления ГИБДД было опубликовано несколько видеозаписей с региональных трасс, где сотрудники фиксировали снежные заносы, нечищеные дороги и накат, призывая водителей воздержаться от выезда на личном автотранспорте.

В частности, были опубликованы видеоролики с автодороги «Холмогоровка — Коврово» Зеленоградского района, с 83-го километра автодороги А229 «Калининград — Черняховск — Нестеров» (Черняховский район), автодороги «Полесск — Гвардейск — Правдинск», автодороги «Калининград — Знаменск — Добровольск — Неман», трассы «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск», «Ижевское-Светлый» и «Поддубы — Фурманово — Гусев» (Гусевский район).