В Балтийске на «Камаз» убиравших снег коммунальщиков упало дерево

В ночь на вторник в Балтийске упало дерево на дорожно-коммунальную машину «Благоустройства», которая ехала убирать последствия снегопада в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в социальных сетях.



ЧП произошло ночью на выезде в город «у стелы». «Водитель не пострадал, а вот „Камаз“ временно вышел из строя», — рассказали в пресс-службе.

По ее информации, на борьбу с гололедом в городе за ночь израсходовали 50 тонн пескосоляной смеси. Высота снежного покрова в Балтийске сейчас достигает 17 сантиметров.