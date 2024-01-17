Житель Балтийска отсудил у больницы 300 тыс руб. за некачественное оказание медпомощи матери

Житель Балтийска подал в суд на местную больницу за некачественного оказания медицинской помощи его матери, что привело к смерти женщины. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.



В обоснование требований мужчина указал, что его мать находилась на стационарном лечении в терапевтическом отделении Балтийской ЦРБ, откуда ее преждевременно выписали, несмотря на плохое самочувствие, утрату речи и неспособность самостоятельно передвигаться. После этого женщина впала в кому и умерла: «По мнению истца, смерть его матери состоит в причинно-следственной связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. По вине медицинской организации ему причинены глубокие нравственные страдания», — сообщила пресс-служба суда.

В итоге суд на основании судебно-медицинской экспертизы постановил, что медпомощь женщине действительно была оказана со многими недостатками: анамнез заболевания был собран не полностью, были допущены ошибки в диагностике, при очевидной неэффективности применения части препаратов их дозировка и назначение не корректировались, препараты, которые бы способствовали улучшению состояния пациентки, не назначались, многие осмотры были проведены формально, женщина была преждевременно выписана из больницы без достаточных оснований.

Как указывает суд, большинство из причин не повлияли на развитие заболевания, от которого женщина умерла, но они снижали эффективность проводимого лечения. С Балтийской ЦРБ в пользу истца взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.