Абоненты «Билайна» пожаловались на сбои

Абоненты «Билайна» пожаловались на сбои
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Пользователи сотового оператора «Билайн» пожаловались на сбои в его работе. Сервис «Сбой.рф», сообщил, что большая часть жалоб на 10:00 19 января поступила из Нижегородской области (24%). В тройку вошли также Москва (19%) и Самарская область (13%). За ними следуют Татарстан (9%), Башкортостан (6%), Санкт-Петербург (5%), Саратовская область (4%) и Чувашия (4%).

При этом, представитель владеющего «Билайном» «Вымпелкома», как сообщает «Коммерсант», уверяет, что сеть работает штатно.

По данным «Сбой.рф», последний крупный сбой в работе «Билайна» был зафиксирован 21 июня 2023 года. Тогда компания официально подтвердила сбой и сообщила о скором завершении восстановительных работ.

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