В Калининграде организацию обвиняют в травмировании ребенка на детской площадке

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» по факту травмирования ребенка на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на детской площадке по ул. Дзержинского. 6-летняя девочка, находясь на игровом оборудовании, упала и ударилась головой о бетонное покрытие. В результате у нее диагностировали сотрясение мозга и различные травмы.

Полицейскими установлено, что организация, устанавливавшая детскую площадку на придомовой территории, допустила нарушения и не ограничила доступ к объекту незавершенного строительства, что привело к травмам ребенка.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Расследование продолжается.

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