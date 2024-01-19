В Брянской области из-за крупного пожара на нефтебазе эвакуировали живущих рядом людей

В Клинцах Брянской области из частного сектора рядом с загоревшейся нефтебазой из соображений безопасности эвакуировали 32 человека. Для них подготовили пункт временного размещения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза.



«В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. <...> Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечён пожарный поезд. Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают всё возможное для ликвидации пожара», — рассказал Богомаз.

Специалисты Роспотребнадзора проверяют воздух в районе возгорания на предмет загрязнения. Ранее сообщалось о том, что нефтебазу атаковал украинский беспилотник. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего на территорию нефтебазы с него упал боеприпас и начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. О пострадавших не сообщается.