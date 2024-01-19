Ягдтерьер загрыз Аманду: суд взыскал деньги за гибель кошки в самолете по пути в Калининград

Невский районный суд Санкт-Петербурга взыскал 92550 рублей с авиакомпании, в самолете которой в декабре 2022 года собака загрызла кошку, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале. Владелец погибшего животного обвинил сотрудников авиакомпании в халатности и требовал 800 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.

В суд с иском о нарушениях «Закона о защите прав потребителей» обратился владелец погибшего животного. Он рассказал, что в декабре летел на самолете из Санкт-Петербурга в Калининграда с тремя кошками: Амандой, Ладой и Кармен. Аманду и Ладу отправили в багажное отделение в специальных переносках. Кармен летела с владельцем в салоне. Мужчина заплатил авиакомпании за перевозку животных 10 800 рублей.

«По окончании перелета истцу сообщили, что Аманда погибла от травм, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. — Травмы причинила собака породы ягдтерьер, которая также летела в багажном отделении». Десятикилограммовая собака проломила переноску и загрызла Аманду, после чего застряла рядом с погибшей кошкой. Переноска второй кошки Лады была повреждена.

Владелец животных утверждал, что собака перевозилась без намордника, без клетки, без соответствующих защитных сеток. Он посчитал, что пренебрежительное и халатное отношении сотрудников повлекло причинение материального и морального вреда, и просил суд взыскать материальный вред в 667 534 рубля (включая содержание кошки за 5 лет), моральный вред в 800 000 рублей, судебные расходы и страховку.

Суд иск удовлетворил частично, взыскав с авиакомпании 11 700 рублей материального ущерба, 50 000 рублей морального вреда, штраф в размере 30 850 рублей. Также, судом взысканы судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям.

Напомним, ранее представители авиакомпании утверждали, что работники аэропорта при погрузке проверили переноски, нарушения целостности отсутствовали, но немецкий охотничий терьер повредил переноску во время полета.