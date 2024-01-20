Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в кювет по дороге на Гусев (фото)

На автодороге «Добровольск-Нестеров» в субботу днем произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Как уточняется в сообщении, авария случилась в 14 часов 47 минут на 13 км + 985 м автодороги «Добровольск-Нестеров». Водитель автобуса «526К», следовавшего из Краснознаменска в Гусев, на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся в кювет. На момент ДТП в салоне находились 3 пассажира, которые не пострадали.