Количество тяжких преступлений за год выросло в регионе почти на треть

Калининградская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню преступности по итогам 2023 года. По сравнению с 2022 годом общее количество преступлений на 10 тыс. населения выросло в области на 3,3%, число тяжких и особо тяжких — на 29,1%. Данные опубликовало РИА «Новости».



В 2023 году в Калининградской области было совершено 126,6 преступлений на 10 тыс. жителей. Из них 36 — тяжкие и особо тяжкие (на 10 тыс. населения). В целом по стране количество преступлений снизилось на 1% (133 на 10 тыс. населения). При этом число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 9,7% (40,2 на 10 тыс. населения).

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Чеченская Республика. Здесь в 2023 году зарегистрировано 14,6 преступлений на 10 тыс. жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (40,8 преступлений) и Дагестан (43,7). Самыми неблагополучными названы республики Коми, Карелия и Алтай. В каждом из этих регионов за год зафиксировано более чем по 200 правонарушений на 10 тысяч жителей.

Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным МВД России. Участие в нём приняли 85 регионов. Данных по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям нет.