Экс-инспектор Росгвардии помог с разрешениями на оружие «знакомым» коллеги и попал под статью

Бывший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 286 УК РФ — 2 эпизода) принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных областным УФСБ.

«По данным следствия, в августе-сентябре 2021 гг. и в марте-апреле 2022 гг. подозреваемый, руководствуясь ложно понятыми интересами дружбы и взаимопомощи, по просьбе своего коллеги — инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Калининграду и Гурьевскому городскому округу регионального управления Росгвардии организовал ускоренную выдачу двум жителям региона продленных разрешений на право хранения огнестрельного оружия и патронов к нему без прохождения последними обязательных процедур», — уточнили в СК.

В настоящее время экс-росгвардейцу предъявлено обвинение. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По уголовному делу продолжается выполнение полного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, выявление возможных дополнительных эпизодов деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела в бывшего отношении коллеги фигуранта также продолжается.

Напомним, в конце декабря в Балтийске был вынесен приговор экс-сотруднику Росгвардии по уголовному делу о взятках за оформление лицензии и разрешения на оружие. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). В свою очередь взяткодатель осужден по ч. 3 ст. 291 (дача взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

