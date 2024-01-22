На ул. Черняховского в Калининграде автомобиль въехал на крыльцо банка и повредил пандус

На пересечении ул. Черняховского и Ленинского проспекта легковой автомобиль въехал на крыльцо «Сбербанка». Об это сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления ГИБДД.



«Один из водителей при совершении разворота не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части. В результате чего уходя от удара водитель, который управлял автомобилем Kia, допустил наезд на металлический забор, тем самым повредив его», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ГИБДД, информация о пострадавших пока не поступала.