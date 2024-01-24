Из ТЦ «Акрополь» эвакуировали персонал и посетителей (фото) (дополнено)

Из торгового центра «Акрополь» в Калининграде эвакуировали персонал и посетителей. По словам очевидцев, предоставивших фотографии с места, «люди толпятся у входа и не спешат уходить».
Дополнено: позже в пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что сообщение о задымлении в торговом центре на улице Баранова поступило от оператора «Системы-112». Прибывшие на место пожарные установили, что на втором этаже в одном из магазинов загорелась самодельная урна из пластиковой бутылки.
«Огонь потушили до прибытия пожарных расчётов. Посетители и персонал торгового центра эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы провели разведку помещения, после чего сотрудники магазинов смогли вернуться на свои рабочие места», — добавили в пресс-службе ведомства.