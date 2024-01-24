Под Белгородом разбился самолет с 65 военнопленными и девятью россиянами

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Минобороны РФ сообщило о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными военнослужащими ВСУ и девятью россиянами. Об этом пишет «Интерфакс».

«24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих,» — приводит информагентство комментарий Минобороны РФ. По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники. Он способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 — в двухпалубном.

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