Под Белгородом разбился самолет с 65 военнопленными и девятью россиянами

Минобороны РФ сообщило о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными военнослужащими ВСУ и девятью россиянами. Об этом пишет «Интерфакс».



«24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих,» — приводит информагентство комментарий Минобороны РФ. По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники. Он способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 — в двухпалубном.