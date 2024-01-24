Калининградец получил срок за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков

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Московский районный суд Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, признанного виновным по п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«В суде установлено, что в декабре 2022 года подсудимый пригласил знакомую 16-летнюю девочку к себе в квартиру и предложил употребить наркотическое средство метадон. В результате этого у потерпевшей возникло отравление наркотическим средством, от которого наступила ее смерть», — говорится в сообщении.

С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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