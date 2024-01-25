На Ленинском проспекте «Ауди» сбила двух 16-летних девушек на переходе, они в тяжелом состоянии

В Калининграде на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.



Согласно информации автоинспекции, в 23:41 в среду, 24 января, 53-летний водитель автомобиля «Ауди» сбил двух шестнадцатилетних девушек, переходивших Ленинский проспект по нерегулируемому переходу.

Как сообщает ГИБДД, на настоящий момент одна из пострадавших находится в коме, вторая девушка направлена в операционную областной больницы.

На водителя автомобиля «Ауди» заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сотрудники полиции проводят расследование произошедшего.