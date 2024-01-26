Власти Светлого обратились в полицию из-за вандалов на новой набережной и в парке

Власти Светлого обратились в полицию из-за актов вандализма на набережной и в центральном парке. Информация об этом появилась в газете «Светловские вести».



Как указано в публикации, в парке повреждены световые инсталляции «Ракушка» и «Рыбы», расположенные у входа в зеленую зону. Камеры видеонаблюдения «Безопасного города» зафиксировали, что декоративные элементы пострадали от детей — нескольких мальчиков и одной девочки. Возраст вандалов оценивается примерно в 10-12 лет.

Помимо того, неизвестные взорвали петарду в общественном туалете парка, из-за чего был поврежден приемный бак.