Транспортная прокуратура проводит проверку после пожара на судне в Калининграде

Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на рыболовецком судне, который произошел в четверг, 25 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, инициирована «проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с задымлением на борту траулера „Захар Сорокин“ при производстве сварочных работ».

Причины происшествия устанавливаются. После выяснения всех обстоятельств ведомство «даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований применит меры реагирования».

Напомним, пожар на рыболовецком судне произошел в четверг днем. Пожарные эвакуировали 87 членов экипажа с пришвартованного в районе Правой набережной корабля. Как уточнили позже в ведомстве, пожарные сообщили, что «в результате разгреметизации газового баллона происходило факельное горение выходящего газа».